Fase 2, scelta l’app per tracciamento contagi: si chiamerà Immuni (Di venerdì 17 aprile 2020) (Teleborsa) – Si chiamerà Immuni l’app per il tracciamento dei contagi nella Fase due. La scelta del Commissario straordinario Domenico Arcuri è ricaduta sul software di contact tracing sviluppato dalla società milanese Bending Spoons in collaborazione con il Centro Diagnostico Santagostino di Luca Foresti e Jakala. L’applicazione garantirà l’anonimato, non utilizzerà la geolocalizzazione ma il bluetooth e l’installazione sarà su base volontaria, d’accordo con le linee guide decise ieri dalla Commissione europea sul tracciamento contagi per i paesi membri e con l’ok anche del Garante della Privacy, Antonello Soro. L’app – che ha partecipato al bando indetto dal Ministero dell’Innovazione ed è stata scelta tra le oltre 300 proposte arrivate alla Ministra Paola Pisano – ... Leggi su quifinanza Vittorio Colao capo Task Force Fase 2 : chi è/ Matteo Renzi applaude “Ottima scelta”

Coronavirus - Conte : “Misure prorogate fino al 3 maggio. Dopo Pasqua riaprono librerie e negozi per bambini. Scelta difficile ma se cediamo adesso rischio ripartire daccapo. Task force di esperti per la Fase 2” (Di venerdì 17 aprile 2020) (Teleborsa) – Si chiameràl’app per ildeinelladue. Ladel Commissario straordinario Domenico Arcuri è ricaduta sul software di contact tracing sviluppato dalla società milanese Bending Spoons in collaborazione con il Centro Diagnostico Santagostino di Luca Foresti e Jakala. L’applicazione garantirà l’anonimato, non utilizzerà la geolocalizzazione ma il bluetooth e l’installazione sarà su base volontaria, d’accordo con le linee guide decise ieri dalla Commissione europea sulper i paesi membri e con l’ok anche del Garante della Privacy, Antonello Soro. L’app – che ha partecipato al bando indetto dal Ministero dell’Innovazione ed è statatra le oltre 300 proposte arrivate alla Ministra Paola Pisano – ...

TgLa7 : #coronavirusitalia, @GiuseppeConteIT: chiusura fino 3/5,scelta difficile ma necessaria. Me ne assumo tutte le respo… - siceid : @PoliticaPerJedi Non pensavo alla privacy piuttosto alle competenze. Sono in una fase di scarsa fiducia nelle capac… - sorellaacqua : Scelta l'app per tracciare i contatti. Si chiama Immuni: 'Sarà un pilastro della fase 2. Test in regioni pilota' - FondazTurismo : primo passaggio utile per la circolazione delle persone nella fase intermedia e fino al vaccino anti #coronavirus.… - GPergolizzi : RT @CesareSacchetti: Sileri, viceministro della Salute:' il vaccino contro il coronavirus deve essere obbligatorio.' Questo è l'obbiettivo.… -