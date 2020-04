F1, Race of the World 2020: Charles Leclerc vince in Austria, raccolti oltre 70mila dollari. In gara anche Ciro Immobile (Di venerdì 17 aprile 2020) Missione compiuta. E’ andata in archivio la spettacolare e simpatica iniziativa della Race For the World, mini-campionato virtuale di F1 ideato per raccogliere fondi in favore del “Solidarity Response Fund”. Una competizione con un scopo nobile, sfidandosi nel videogame di simulazione F1 2019, e che ha visto protagonisti alcuni degli interpreti classici del Circus, ovvero Charles Leclerc, Alexander Albon, Lando Norris, George Russell, Antonio Giovinazzi e Nicholas Latifi. Alla fine della fiera sono stati oltre 70mila dollari quelli ottenuti da Leclerc e soci e questo chiaramente è la notizia più importante vista la finalità. In questo gran finale Charles si è aggiudicato il GP d’Austria, approfittando della penalità di Alexander Albon (Red Bull), leader della cosa e a lungo rivale n.1 del ferrarista nella prova sul circuito di ... Leggi su oasport VIDEO F1 - Race of the World 2020 : highlights e sintesi. Charles Leclerc primo a Spa e secondo a Baku - sfortunato Giovinazzi

