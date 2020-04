Enrico Bartolini – Mudec – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 18 aprile 2020)Via Tortona, 56 – 20144Tel. 02/84293701 Sito Internet: www..net Tipologia: ricercata Prezzi: antipasti 50/70€, primi 35/45€, secondi 60/65€, dolci 25/35€ Giorno di chiusura: Domenica; Lunedì a pranzo OFFERTAPosto al terzo piano del-Museo delle Culture in zona Tortona, questo ristorante è il fulcro della filosofia di cucina di, chef che vanta più esperienze “stellate” sia in Italia che all’estero. Usciti dall’ascensore in cui l’avventore può già prendere in visione il menù, si viene accolti con cortesia per poi essere condotti al proprio tavolo e vivere un’esperienza davvero appagante, sia che si ordini à la carte sia che si opti per uno dei 3 percorsi degustazione da 160, 190 e 200€, ...