Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 17 aprile (Di venerdì 17 aprile 2020) La quotidiana conferenza stampa della Protezione Civile ha riferito anche oggi i numeri del contagio fornendo importanti informazioni sull’andamento. I dati coronavirus 17 aprile sono stati dati, come di consueto, dal capo della Protezione Civile Borrelli. I numeri confermano tanto il trend discendente della curva di contagio quanto la cautela che dobbiamo continuare ad avere per evitare possibili ricadute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 355 nuovi contagi (mai stati così pochi) e 2.563 nuovi guariti in più rispetto a ieri. Il dato sulle persone guarite arriva oggi a toccare quota 42.727. I deceduti oggi sono +575 (+2,6%), dato che porta il totale delle persone morte a causa del coronavirus in Italia a 22.745. Oggi gli attualmente positivi sono 106.962 con un incremento di. Sono stati effettuati quasi 66 mila tamponi. Borrelli fa ... Leggi su giornalettismo Uno sguardo al mercato delle auto usate : cosa c’è da sapere

