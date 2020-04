Coronavirus: Fontana, ‘da inizio emergenza nati in Lombardia 1.541 bambini’ (Di venerdì 17 aprile 2020) Milano, 17 apr. (Adnkronos) – “Dall’inizio dell’epidemia sono nati negli ospedali pubblici sono nati 1.541 bambini. E’ una cosa che ci fa molto piacere e ci fa ancora più piacere che alcune mamme che hanno partorito nonostante avessero contratto il Covid sono tutte guarite e stanno tutte bene”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in diretta su Facebook. L'articolo Coronavirus: Fontana, ‘da inizio emergenza nati in Lombardia 1.541 bambini’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA/ Video conferenza stampa - Fontana : +243 morti

**Coronavirus : Marcucci - ‘Fontana sia più cauto - dati Lombardia purtroppo chiari’**

Coronavirus - Fontana sull’indagine per le Rsa : “Proposta degli esperti” (Di venerdì 17 aprile 2020) Milano, 17 apr. (Adnkronos) – “Dall’dell’epidemia sononegli ospedali pubblici sono1.541 bambini. E’ una cosa che ci fa molto piacere e ci fa ancora più piacere che alcune mamme che hanno partorito nonostante avessero contratto il Covid sono tutte guarite e stanno tutte bene”. Lo ha detto il presidente della Regione, Attilio, in diretta su Facebook. L'articolo, ‘dain1.541 bambini’ CalcioWeb.

repubblica : Saviano: 'La sanità lombarda ha sbagliato tutto. Fontana è in mano a potentati' - Agenzia_Ansa : Fontana: 'Noi siamo pronti a riaprire dal 4 maggio se c'è ok dalla scienza' #Covid_19 #ANSA - fattoquotidiano : Coronavirus – Fontana: “Pazienti Covid nelle case di riposo? E’ stata una proposta dei nostri tecnici, le aziende s… - Gianmarco210 : RT @Gianmar26145917: Strage di anziani in #RSA Toscana: 20% dei morti #coronavirus, ma governo non indaga! Ci mancherebbe mettere in imbara… - FilippoTommaso2 : RT @Gianmar26145917: Strage di anziani in #RSA Toscana: 20% dei morti #coronavirus, ma governo non indaga! Ci mancherebbe mettere in imbara… -