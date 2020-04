"Togliamo pure Conte ma non mettiamo la Azzolina". Senaldi, bordata alla ministra: "Quando la guardo..." (Di giovedì 16 aprile 2020) In studio da Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, si parla dell'emergenza coronavirus e della questione delle riaperture. Pietro Senaldi spiega che non possiamo restare indietro rispetto agli altri Paesi che già stanno gradualmente tornando in attività: "Saremo costretti ad abolire il modello Italia e a prendere il modello Germania o il modello che funziona", attacca il direttore di Libero. Che continua con una frecciata alla ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina: "Se serve Togliamo Giuseppe Conte e mettiamo una donna, ma non la Azzolina Quando guardo la ministra Azzolina comincio a pensare che non è un problema di genere se uno è bravo o non è bravo". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 aprile 2020) In studio da Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, si parla dell'emergenza coronavirus e della questione delle riaperture. Pietrospiega che non possiamo restare indietro rispetto agli altri Paesi che già stanno gradualmente tornando in attività: "Saremo costretti ad abolire il modello Italia e a prendere il modello Germania o il modello che funziona", attacca il direttore di Libero. Che continua con una frecciatadell'Istruzione Lucia: "Se serveGiuseppeuna donna, ma non laQuando guardo lacomincio a pensare che non è un problema di genere se uno è bravo o non è bravo".

rosarioT1970 : magari gli togliamo pure la sanità - Noovyis : ('Togliamo pure Conte ma non mettiamo la Azzolina'. Senaldi, bordata alla ministra: 'Quando la guardo...') Playhit… - carradori64 : @granlombard Altri 15 anni e ci togliamo dai coglioni pure sto ceppo Lombardo Ad ogni modo io sono dispiaciuto Ma t… - zittononcisto : Ma si dai #Regolarizzateli. Poi facciamo anche una bella #amnistia, anzi aboliamo proprio il carcere. Togliamo pure… - hugmeesposito : ma una cosa del genere pure per #WhatsApp no? così togliamo quel verde osceno, grazie. -

