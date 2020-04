Spadafora: "Allenamenti dal 4 maggio? Lo spero" (Di giovedì 16 aprile 2020) «Le prossime settimane saranno fondamentali per capire come evolve la situazione sanitaria e capire come, se e quando potremo riaprire le competizioni sportive di ogni livello» Lo afferma, in un video su Facebook, il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. «Intanto, la mia preoccupazione è per la Leggi su iltempo Ripresa allenamenti/ Spadafora - ministro dello Sport : "Non prima del 4 maggio"

Coronavirus - prorogato lo stop degli allenamenti. Spadafora : “Possibile ripresa dal 4 maggio”

Il ministro Spadafora fissa la data - gli allenamenti possono ripartire (Di giovedì 16 aprile 2020) «Le prossime settimane saranno fondamentali per capire come evolve la situazione sanitaria e capire come, se e quando potremo riaprire le competizioni sportive di ogni livello» Lo afferma, in un video su Facebook, il ministro dello Sport, Vincenzo. «Intanto, la mia preoccupazione è per la

MilanNewsit : Spadafora: 'La data del 4 maggio sarà per la sola ripresa degli allenamenti a porte chiuse' - fcin1908it : Spadafora: 'Allenamenti? Nei prossimi giorni decideremo se riprendere dal 4 maggio' - - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Spadafora: 'Data del 4 maggio da confermare ma solo per allenamenti a porte chiuse' - sportli26181512 : Spadafora: “Allenamenti? Speriamo di confermare la data del 4 maggio”: Il ministro per le politiche giovanili e lo… - ArturoDb72 : RT @antoalicastro: #Spadafora:'La ripresa fissata con la data del 4 maggio dovremo confermarla appena sarà possibile, è una data che spero… -