Sostenibilità, al via Green Talent 2020: competizione per giovani scienziati (Di giovedì 16 aprile 2020) Aperto ufficialmente il concorso internazionale Green Talent 2020 organizzato dal Ministero dell'Istruzione e della Ricerca della Germania che mira a premiare giovani scienziati e ricercatori con idee innovative relative allo sviluppo sostenibile. La competizione è quindi aperta giovani ricercatori con idee innovative in tutte le discipline a condizione che siano legate allo sviluppo sostenibile. Il premio consiste in diverste opportunità, tra cui la possibilità di poter partecipare al Science Forum in Germania, ma anche nel poter condurre un soggiorno presso un Istituto scientifico tedesco. Inoltre si avrà la possibilità di accedere alla rete di alumni Green Talents. Per candidarsi c'è tempo fino al 19 maggio 2020. Maggiori informazioni e regole di partecipazione sul sito ufficiale del concorso.

