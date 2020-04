Sepúlveda è stato un vero ‘guerriero dell’arcobaleno’ Buon vento | Luís!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 aprile 2020) Se ricordiamo oggi Luis Sepulveda è perché questo grande scrittore cileno ha dato un grande contributo al pensiero e alle battaglie ambientaliste. Un“guerriero dell’arcobaleno”. Dopo il golpe di Pinochet visse il carcere, le torture, la dittatura militare. Per sette mesi restò chiuso in una cella così stretta e bassa da non potersi neanche alzare in piedi. Disse: “È difficile immaginare come una mente umana possa resistere e non svanire nella follia, in simili condizioni”. Dopo il Cile, la lotta politica in Nicaragua e diversi viaggi in America Latina, Sepulveda si trasferì in Germania, ad Amburgo, e si unì a Greenpeace. In una intervista al Corriere della Sera, racconterà: “Ho imparato molto dalla generosità dei miei compagni, volontari che sacrificavano le vacanze per prender ...