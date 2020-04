Quibi, la nuova piattaforma di streaming ‘fast food’. Cos’è e quanto costa (Di giovedì 16 aprile 2020) Quibi 1,7 milioni di download in sette giorni. I numeri di Quibi, la nuovissima piattaforma di streaming pensata per gli smartphone, non sono trascurabili e anzi testimoniano l’imporsi di un fenomeno. Le modalità di fruizione dell’app statunitense – disponibile anche in Italia – si differenziano infatti da quelle dei colossi che già affollano il mercato (da Netflix a Disney +) e forse è questa la chiave della curiosità sorta attorno a questa novità mediatica. Quibi, cos’è La principale caratteristica di Quibi, oltre al fatto di essere disponibile unicamente sugli smartphone, è infatti quella di offrire contenuti di breve durata, con puntate che non vanno oltre i dieci minuti. Un intrattenimento ‘fast food’ dedicato ad un pubblico ad alta mobilità (frangente non proprio adattabile al ... Leggi su davidemaggio Quibi | la nuova piattaforma streaming è un disastro annunciato?

Quibi in Italia - il catalogo della nuova piattaforma video streaming per mobile e come funziona

Cosa c’è da sapere su Quibi - la nuova piattaforma di streaming (Di giovedì 16 aprile 2020)1,7 milioni di download in sette giorni. I numeri di, la nuovissimadipensata per gli smartphone, non sono trascurabili e anzi testimoniano l’imporsi di un fenomeno. Le modalità di fruizione dell’app statunitense – disponibile anche in Italia – si differenziano infatti da quelle dei colossi che già affollano il mercato (da Netflix a Disney +) e forse è questa la chiave della curiosità sorta attorno a questa novità mediatica., cos’è La principale caratteristica di, oltre al fatto di essere disponibile unicamente sugli smartphone, è infatti quella di offrire contenuti di breve durata, con puntate che non vanno oltre i dieci minuti. Un intrattenimento ‘fast food’ dedicato ad un pubblico ad alta mobilità (frangente non proprio adattabile al ...

dariomasiero : RT @2024_R24: La nuova puntata di 2024 è pronta per essere ascoltata qui: - zazoomnews : Quibi la nuova piattaforma streaming è un disastro annunciato? - #Quibi #nuova #piattaforma #streaming - EosComunica : Dati incoraggianti per la nuova app di #streaming per smartphone @Quibi che comprende film, notizie e reality di ma… - pottonello72 : RT @2024_R24: La nuova puntata di 2024 è pronta per essere ascoltata qui: - RivistaStudio : Quibi è una nuova piattaforma di streaming per contenuti brevi. Ne avevamo bisogno? -

Ultime Notizie dalla rete : Quibi nuova Quibi, la app per vedere la docu-serie di LeBron James (e non solo) Sky Sport Quibi, la nuova piattaforma di streaming ‘fast food’. Cos’è e quanto costa

1,7 milioni di download in sette giorni. I numeri di Quibi, la nuovissima piattaforma di streaming pensata per gli smartphone, non sono trascurabili e anzi testimoniano l’imporsi di un fenomeno. Le ...

Borse, banche, Btp e petrolio: soffrono tutti

Facendo clic su qualsiasi punto in questa pagina o sul pulsante “Continua per accedere al sito”, autorizzi noi e diverse terze parti a memorizzare e ad accedere ai cookie sul tuo dispositivo per MSN e ...

1,7 milioni di download in sette giorni. I numeri di Quibi, la nuovissima piattaforma di streaming pensata per gli smartphone, non sono trascurabili e anzi testimoniano l’imporsi di un fenomeno. Le ...Facendo clic su qualsiasi punto in questa pagina o sul pulsante “Continua per accedere al sito”, autorizzi noi e diverse terze parti a memorizzare e ad accedere ai cookie sul tuo dispositivo per MSN e ...