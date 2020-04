Perry Mason: il trailer della serie prodotta da Robert Downey Jr. (Di giovedì 16 aprile 2020) Perry Mason, la serie prodotta da Robert Downey Jr., arriverà su HBO il 21 giugno, ecco il primo trailer! Perry Mason, di cui è stato condiviso il primo trailer, arriverà sugli schermi della HBO il 21 giugno. Il video, sulle note di un brano jazz, regala le prime sequenze in anteprima svelando così l'atmosfera del nuovo progetto ispirato ai personaggi creato da Erle Stanley Gardner, e qualche dettaglio del caso che viene affidato all'investigatore privato. La nuova serie dedicata alle origini di Perry Mason ha come protagonista l'attore Matthew Rhys nel ruolo dell'iconico investigatore privato che, nella Los Angeles degli anni Trenta, è segnato dagli orrori della guerra e un matrimonio andato in frantumi. La sua complicata situazione prende ... Leggi su movieplayer Perry Mason : Robert Downey Jr. lancia il teaser della serie limited

