Palermo | col Angelini Gdf | ‘disgustato da crudeltà in ospizio lager | neppure la mafia’

"Nel 2006 ha fatto la cessione del ramo d'azienda verso una srl sempre con socia al 100 per cento la madre – racconta l'ufficiale delle Fiamme gialle – Nel frattempo la sas è fallita dopo essere stata svuotata e la srl ha operato fino al 2016, quando è andata in difficolta economica, accumulando molto debiti. Nel 2016 c'è stata una ulteriore cessione di ramo d'azienda poi fallita nel 2018". "Indagando su questi fatti – dice Angelini – ascoltiamo gli ex dipendenti delle strutture", e a quel punto sono emerse una serie di maltrattamenti nei confronti degli ospiti, anziani e spesso affetti da demenza senile. Così vengono avviate le intercettazioni ambientali e video ed emerge l'orrore. Con le violenze, fisiche e psicologiche, nei confronti degli anziani.

Palermo - casa di riposo lager : schiaffi - calci e colpi di scopa agli anziani

Palermo - calci - schiaffi - colpi di scopa e anziani legati alle sedie : sequestrata casa di risposo. Le violenze filmate dalla Guardia di Finanza

Palermo, 16 apr. (Adnkronos) - "Sono disgustato dalla crudeltà vista in questi mesi nei confronti dei poveri anziani, ospiti della casa di riposo. Maltrattamenti, violenze fisiche e psicologiche, ...

Palermo, casa di riposo lager: anziani maltrattati. Sei arresti, intercettazioni choc

Palermo, 16 aprile 2020 - "Se tu ti muovi di qua ti rompo una gamba, cosi la smetti; devi stare zitta, muta; devi morire, buttare veleno...". Ancora un caso di presunto maltrattamenti in una casa di ...

Palermo, 16 apr. (Adnkronos) - "Sono disgustato dalla crudeltà vista in questi mesi nei confronti dei poveri anziani, ospiti della casa di riposo. Maltrattamenti, violenze fisiche e psicologiche, ...Palermo, 16 aprile 2020 - "Se tu ti muovi di qua ti rompo una gamba, cosi la smetti; devi stare zitta, muta; devi morire, buttare veleno...". Ancora un caso di presunto maltrattamenti in una casa di ...