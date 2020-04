Liguria, la curva dell’epidemia scende ancora ma i morti nella regione sono oltre 800 (Di giovedì 16 aprile 2020) Squadre di infermieri nei ricoveri per anziani. Positivo ai tamponi il 2,72% del personale sanitario Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 16 aprile 2020) Squadre di infermieri nei ricoveri per anziani. Positivo ai tamponi il 2,72% del personale sanitario

GiovanniToti : ??L’epidemia in #Liguria è sostanzialmente al picco. Per veder scendere finalmente la curva dobbiamo continuare a ri… - TuttoQuaNews : RT @ilsecoloxix: Squadre di infermieri nei ricoveri per anziani #COVID19italia #CoronavirusLiguria - Kottomano : RT @ilsecoloxix: Squadre di infermieri nei ricoveri per anziani #COVID19italia #CoronavirusLiguria - pierarobasto : RT @ilsecoloxix: Squadre di infermieri nei ricoveri per anziani #COVID19italia #CoronavirusLiguria - PietroPecchioni : RT @ilsecoloxix: Squadre di infermieri nei ricoveri per anziani #COVID19italia #CoronavirusLiguria -

Ultime Notizie dalla rete : Liguria curva Liguria, la curva dell’epidemia scende ancora ma i morti nella regione sono oltre 800 Il Secolo XIX Coronavirus, Toti: “La curva del contagio sta scendendo, ora pensiamo alle prime riaperture”

A dichiararlo il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, durante il punto sull’emergenza coronavirus tenutosi ieri sera. “Purtroppo i deceduti sono 14. Le curve stanno scendendo secondo una ...

Coronavirus: il contagio frena, ma i morti continuano a salire. I guariti sono più di 600

Purtroppo i deceduti sono 14 - è stato il commento del governatore ligure, Giovanni Toti - Le curve stanno scendendo secondo una tendenza calcolata dai nostri tecnici: i numeri segnalano un lento, ma ...

A dichiararlo il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, durante il punto sull’emergenza coronavirus tenutosi ieri sera. “Purtroppo i deceduti sono 14. Le curve stanno scendendo secondo una ...Purtroppo i deceduti sono 14 - è stato il commento del governatore ligure, Giovanni Toti - Le curve stanno scendendo secondo una tendenza calcolata dai nostri tecnici: i numeri segnalano un lento, ma ...