La petizione per commissariare la Lombardia (Di giovedì 16 aprile 2020) Una petizione su Change.org che chiede di commissariare la sanità lombarda lanciata da Milano 2030, rete di associazioni, partiti e movimenti politici della sinistra milanese, ha raggiunto la cifra di 47mila firme. La petizione per commissariare la Lombardia La petizione denuncia le scelte della Giunta lombarda, causa del gravissimo impatto del COVID-19 in Lombardia e chiede la nomina di un commissario ad acta per la sanità regionale: La frammentazione dell’assistenza territoriale, la decisione di trasferire i malati di Covid19 nelle RSA, lo scarso coinvolgimento della sanità privata lasciata libera di scegliere se e come collaborare, le cifre, esigue ai limiti del ridicolo, del bilancio regionale destinate alla gestione dell’emergenza, fanno della Lombardia l’area del mondo con il più alto tasso di casi e di decessi, con un prezzo ... Leggi su nextquotidiano “Commissariare Regione Lombardia”/ Petizione vola - governo (per ora) esclude ipotesi

Coronavirus - petizione su Change.org per “commissariare la sanità lombarda” : raggiunte le 30mila firme in meno di 48 ore

