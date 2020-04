Inchiesta sul Pio Albergo Trivulzio | i pazienti trasferiti nell’istituto avevano sintomi

Leggi su open.online

(Di giovedì 16 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieIl professor Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, solo ieri aveva definito la situazione delle Rsa durante la pandemia di Coronavirus «un massacro», chiedendo conto al Governo Conte Bis di individuare le responsabilità e le falle che hanno causato la morte di centinaia di anziani su tutto il territorio nazionale. Uno dei casi più discussi è quello del Piodi Milano, dove si è registrato un numero anomalo di decessi per Covid-19. Oggi dalle indagini sul Pat arrivano nuovi dettagli sulla gestione dell’emergenza da parte della struttura. Da gennaio, al Piosarebbero stati ricoverati «molti» con polmoniti edi insufficienza respiratoria. Secondo quanto ...