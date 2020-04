In Svezia si continuano a fare i concerti durante la pandemia, ma solo per 50 persone (Di giovedì 16 aprile 2020) A Malmoe, in Svezia, c'è un locale che, nonostante il lockdown in tutta Europa, continua a fare musica live. Il Plan B, infatti, ospita ancora una serie di concerti e lo fa senza infrangere alcuna regola, radunando un numero limitato di persone (50 in tutto), come ha raccontato il giornale inglese NME. Leggi su fanpage Coronavirus - italiano in Svezia : “Qui situazione surreale - continuano ad uscire e non rispettano le distanze. Dicono che l’Italia è un Paese di vecchi” (Di giovedì 16 aprile 2020) A Malmoe, in, c'è un locale che, nonostante il lockdown in tutta Europa, continua amusica live. Il Plan B, infatti, ospita ancora una serie die lo fa senza infrangere alcuna regola, radunando un numero limitato di(50 in tutto), come ha raccontato il giornale inglese NME.

Molti svedesi continuano ad avere fiducia in questo approccio per cui viene chiesto ai cittadini una enorme collaborazione: le scuole superiori sono chiuse, non ci si può riunire in più di 50 persone, ...

Il modello svedese spiegato da tre esperte, con le sue peculiarità e i suoi sbagli

Ma per il momento il governo sembra chiaramente intenzionato a continuare su questa strada. Misure e politiche devono essere adattate alle peculiarità socio-culturali del paese e la Svezia è un paese ...

Molti svedesi continuano ad avere fiducia in questo approccio per cui viene chiesto ai cittadini una enorme collaborazione: le scuole superiori sono chiuse, non ci si può riunire in più di 50 persone, ...

Ma per il momento il governo sembra chiaramente intenzionato a continuare su questa strada. Misure e politiche devono essere adattate alle peculiarità socio-culturali del paese e la Svezia è un paese ...