Coronavirus, via libera all'app di Bending Spoons per fare contact tracing (Di giovedì 16 aprile 2020) contact tracing (Getty Images)Con un'ordinanza di tre righe resa pubbliche nella serata di giovedì 16 aprile, il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 Domenico Arcuri ha disposto la stipula del contratto che darà ufficialmente il via al processo di messa in funzione dell'app per la raccolta di informazioni utili al tracciamento dei contagi da Coronavirus. Incaricata del progetto, come raccontato da Wired, è l'azienda italiana Bending Spoons, specializzata nello sviluppo di app ludiche e tra le più importanti al mondo, che offrirà il suo servizio per "spirito di solidarietà" e dunque "al solo scopo di fornire un proprio contributo volontario e personale, utile a fronteggiare l'emergenza da Covid-19", si legge nelle considerazioni allegate al documento.

Il Coronavirus si è portato via Luis Sepúlveda : stava lavorando a un romanzo ambientalista

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus via Coronavirus in Italia, al via il progetto test sierologici per l'immunità la Repubblica Concessioni balneari, via libera alle attività. Minardi: "Ok all'allestimento delle spiagge"

2' di lettura Fano 16/04/2020 - “Via libera della Regione Marche ai titolari delle concessioni balneari per ... nel rispetto delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus ...

Primo caso di Coronavirus a Esanatoglia

A comunicare la prima positività al Covid-19 nel territorio di Esanatoglia è stato il sindaco Bartocci ... In Viale Cesare Battisti, Viale Fontebianco, B.go S. Giovanni, Via Roma e lungo le arterie ...

