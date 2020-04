Coronavirus, l’origine è ancora incerta: l’intelligence USA indaga sull’incidente in un laboratorio a Wuhan (Di giovedì 16 aprile 2020) La CNN riporta che dirigenti dell’intelligence e della sicurezza nazionale statunitense, tra le possibilità al vaglio, stanno anche considerando la possibilità che il nuovo Coronavirus sia nato non in un mercato, ma in un laboratorio di Wuhan e che si sia diffuso a causa di un incidente. La CNN cita varie fonti a conoscenza del dossier, precisando però che è molto prematuro trarre qualunque conclusione. Ieri il Washington Post aveva riportato la notizia di due cable scambiati tra diplomatici statunitensi a Pechino che nel 2018 commentavano le carenze del laboratorio di virologia di Wuhan.L'articolo Coronavirus, l’origine è ancora incerta: l’intelligence USA indaga sull’incidente in un laboratorio a Wuhan Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Pipistrelli - pangolini e l’origine del coronavirus : ecco perché la colpa non è (solo) della Cina

La CNN riporta che dirigenti dell'intelligence e della sicurezza nazionale statunitense, tra le possibilità al vaglio, stanno anche considerando la possibilità che il nuovo Coronavirus sia nato non in un mercato, ma in un laboratorio di Wuhan e che si sia diffuso a causa di un incidente. La CNN cita varie fonti a conoscenza del dossier, precisando però che è molto prematuro trarre qualunque conclusione. Ieri il Washington Post aveva riportato la notizia di due cable scambiati tra diplomatici statunitensi a Pechino che nel 2018 commentavano le carenze del laboratorio di virologia di Wuhan.

