Coronavirus, in Corea del Sud 141 persone guarite sono tornate ad essere positive al Covid: 34 sono ventenni. Record di vittime negli Usa: 2.569 in 24 ore. Oms: "Europa ancora nella tempesta" (Di giovedì 16 aprile 2020) I casi di Coronavirus nel mondo hanno superato quota due milioni, la metà dei quali solo in Europa, e se il picco dei contagi sembra essere passato i timori ora sono per il futuro, non solo per il rischio di una seconda ondata di casi ma anche per le incertezze legate all'immunità del virus. Per questo preoccupa quanto sta accadendo in Corea del Sud (229 vittime e oltre 10mila contagi), dove le autorità sanitarie locali hanno fatto sapere che 141 persone giudicate completamente guarite sono risultate poi di nuovo positive al virus e, sottolineano, tra queste 34 sono ventenni. Ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia il proprio avvertimento ai Paesi europei, ricordando che "non bisogna commettere errori adesso. Nonostante sia arrivata la primavera siamo ancora nel bel mezzo della tempesta".

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Corea Coronavirus: Corea Sud, 22 nuovi casi - Ultima Ora Agenzia ANSA “I Servizi sapevano e hanno omesso di dare l’allarme sul Coronavirus?”

Come mai il Dis, il dipartimento per le informazioni e la sicurezza della repubblica, non ha informato adeguatamente i parlamentari del rischio Coronavirus, negli highlights spediti a tutti ... e sul ...

Attraverso lo specchio Covid-19 e quel che Alice (l’Europa) vi trovò

La crisi Covid-19 è un po’ diversa, ma ha dei prodromi tra loro connessi ... Il gap tra intenzioni (3% del Pil) e realtà (2%) è 180 miliardi di euro annui in Europa. Il gap con la Corea del Sud, presa ...

