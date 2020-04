Coronavirus | Albertini | ‘attacchi a Fontana esecrabili | piano Lombardia razionale’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 16 aprile 2020) Milano, 16 apr. (Adnkronos) – “E’ chiaro che dal punto di vista della tutela sanitaria la fine dell’emergenza si avrà soltanto quando e se ci sarà un vaccino o un farmaco risolutore, ma ritengo che le modalità con cui laha parlato di una riapertura e le 4 ‘D’ di Attilioabbiano una loro solidità razionale”. A dirlo è Gabriele, già senatore ed ex sindaco di Milano, che difende il governatore dellae la sua giunta da attacchi che definisce “”. Secondo, “c’è un’altra certezza: tenere chiuse le attività produttive di una Regione che da sola vale circa il 25% del Pil nazionale può significare molto peggio che se questo avvenisse in Molise o in Basilicata”. In questa situazione, dice ancora ...