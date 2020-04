Concorso Dsga, prova orale online: la proposta dell’Anquap (Di giovedì 16 aprile 2020) Come ormai è noto, il Decreto Cura Italia ha sospeso tutte le procedure concorsuali per 60 giorni, quindi fino a metà maggio. Il Concorso Dsga è coinvolto: l’ultimo step mancante per la formazione della graduatoria è la prova orale. Non considerando l’ipotesi di un’ulteriore proroga del periodo di emergenza i candidati potrebbero essere sottoposti al colloquio già a luglio. Tuttavia, il presidente dell’Associazione Nazionale Quadri della Pubblica Amministrazione (ANQUAP) ha scritto una lettera al Miur per richiederne lo svolgimento online. Nei prossimi paragrafi riporteremo il contenuto della lettera e la struttura della prova orale. Calendario concorsi 2020: nuovi bandi, diari e prove Concorso Dsga, prova orale in forma telematica La prova orale del Concorso Dsga potrebbe essere svolta online a maggio. Giorgio Germani, ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 16 aprile 2020) Come ormai è noto, il Decreto Cura Italia ha sospeso tutte le procedure concorsuali per 60 giorni, quindi fino a metà maggio. Ilè coinvolto: l’ultimo step mancante per la formazione della graduatoria è la. Non considerando l’ipotesi di un’ulteriore proroga del periodo di emergenza i candidati potrebbero essere sottoposti al colloquio già a luglio. Tuttavia, il presidente dell’Associazione Nazionale Quadri della Pubblica Amministrazione (ANQUAP) ha scritto una lettera al Miur per richiederne lo svolgimento. Nei prossimi paragrafi riporteremo il contenuto della lettera e la struttura della. Calendario concorsi 2020: nuovi bandi, diari e provein forma telematica Ladelpotrebbe essere svoltaa maggio. Giorgio Germani, ...

Come ormai è noto, il Decreto Cura Italia ha sospeso tutte le procedure concorsuali per 60 giorni, quindi fino a metà maggio. Il Concorso Dsga è coinvolto: l’ultimo step mancante per la formazione ...

