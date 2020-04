Box in plexiglass tra gli ombrelloni: l’ipotesi per l’estate VIDEO (Di giovedì 16 aprile 2020) Box in plexiglass. L’idea parte dall’Emilia-Romagna. Contrari i bagnini: “Follie che ci indignano” Dopo Dario Franceschini, ministro dei Beni culturali e del Turismo, anche il sottosegretario al Mibact Lorenza Bonaccorsi si dice convinta che quest’estate torneremo in spiaggia. “Stiamo lavoriamo per far sì che possa essere così dal punto di vista degli atti amministrativi necessari per gli stabilimenti, immaginando una serie di normative prese con il comitato tecnico scientifico, che contemplano l’ipotesi di un distanziamento”, ha dichiarato. Ma in che modo si potrà tornare ad affollare i lidi, mantenendo però il distanziamento sociale, è un’incognita. Un’idea arriva da Modena, dove un’azienda, la Nuova Neon 2, ha ideato un sistema di box in plexiglass per separare ... Leggi su limemagazine.eu Zaia : no ai box di plexiglass in spiaggia. I turisti in Veneto hanno già prenotato

Box in plexiglass in spiaggia? La risposta di Rimini : “Stupidaggini di Facebook”

