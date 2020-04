Benedetto XVI compie 93 anni in solitudine. Padre Lombardi: “Troppo debole per fare il Papa” (Di giovedì 16 aprile 2020) Compleanno all’insegna delle misure anti contagio per Benedetto XVI. Il papa emerito compie oggi 93 anni, “nel segno della sobrietà e della gratitudine al Signore”. A raccontare la giornata particolare di Ratzinger ai tempi del coronavirus è stato monsignor Georg Gaenswein. Il suo segretario personale ha chiarito come Benedetto XVI non abbia ricevuto visite, ma “numerose telefonate, in particolare dal fratello Georg“. Benedetto XVI sempre informato sul coronavirus Dunque, Ratzinger resta fisicamente lontano anche dall’affetto dell’amatissimo fratello, religioso pure lui, mentre continua a ricevere “messaggi augurali anche via posta e via email”. “Particolarmente gradito”, poi, il dono che il Pontefice emerito ha ricevuto stamani. Si tratta di una voluminosa biografia scritta dal ... Leggi su secoloditalia Il compleanno di Benedetto XVI : Ratzinger prega per i malati

