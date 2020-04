Zaghis | per tutelare lavoratori Ama smart working | Dpi e sanificazioni

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Roma – Lavoro agile, pulizia e sanificazione dei mezzi ogni volta che gli operatori attaccano il turno e dopo averlo finito, pulizia delle aree, distribuzione di mascherine, guanti e tute protettive, e un piano strategico perche’ la continuita’ dei servizio reso sia sempre garantita. Sono le misure messe in campo da Ama per proteggere quanto piu’ possibile i suoi operatori dal rischio Coronavirus. L’amministratore unico dell’azienda, Stefano, le ha illustrate in commissione capitolina Ambiente: “L’azienda ha seguito fin dallo scorso 31 gennaio, quando e’ stata dichiarata l’emergenza nazionale, con massima attenzione l’evoluzione della situazione e ha adottato le misure che di volta in volta erano opportune per contrastare il rischio di diffusione del contagio ela salute e la sicurezza di tutti i ...