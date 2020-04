Terremoto Avellino, trema la terra in Irpinia: magnitudo 3.3 (Di mercoledì 15 aprile 2020) Nuovo Terremoto ad Avellino, la terra torna a tremare in Irpinia, con un sisma di 3.3 gradi della scala Richter. La scossa è avvenuta stamattina. Un nuovo Terremoto ha colpito stamattina Avellino. Infatti intorno alle ore 07:35 di questa mattina, un sisma ha colpito l’Irpinia. una scossa di 3.3 gradi di Scala Richter avvertita da … L'articolo Terremoto Avellino, trema la terra in Irpinia: magnitudo 3.3 proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Terremoto oggi Avellino : sisma alle 7.35 - ecco la magnitudo

Scossa di terremoto a Nusco (Avellino), magnitudo di 3.3 #terremoto - TgrRai : #Avellino, #terremoto di magnitudo 3.3 a Nusco. Non si segnalano danni né feriti.

AVELLINO – Terremoto in Irpinia, in Campania, la mattina di di mercoledì 15 aprile. Una scossa di magnitudo 3.3 della scala Richter è stata registrata nel territorio di Nusco, in provincia di Avellino ...

Paura nella provincia di Avellino, dove alle prime luci di questa mattina si è verificato un terremoto di magnitudo 3.3 della Scala Richter. L’evento sismico è stato registrato precisamente a Nusco ed ...

