Servono subito soldi veri | non prestiti La Germania ha già fatto i bonifici | noi?

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. La maggioranza litiga, si azzuffa sul Mes, più o meno light. Ma intanto l'Italia agonizza e gli imprenditori assistono a questo imbarazzante balletto di polemiche incrociate, dentro e fuori il governo ma anche all'interno dell'opposizione, su quale strumento utilizzare per provare a ripartire con un minimo aiuto della Ue. Sui coronabond la partita è ancora aperta, ma difficilissima. E soprattutto, non immediata nonostante tutti invochino decisioni rapide, concrete e soprattutto immediatamente operative. Non bastano – si dice da più parti – né la liquidità della Bce né i finanziamenti previsti dal governo italiano, che a tutti gli operatori di qualsiasi settore merceologico appaiono insufficienti e difficili da ottenere e da restituire una volta erogati. In particolare quel che ...

Per questo non possiamo aspettare il prossimo vertice europeo di fine aprile ma bisogna porre mano subito anche a strade alternative come quella indicata da economisti, banchieri ed esponenti politici ...

Secondo l’associazione va rivolta particolare attenzione alle micro e piccole imprese, che costituiscono il 98% del nostro tessuto economico e che sono le più esposte alla crisi: per loro il credito ...

