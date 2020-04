Ripresa campionati | “Stop del calcio auspicabile | a mio parare si deve tornare in campo a

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Il Prof. Alessandro Miani, medico chirurgo, presidente della Società italiana di medicina ambientale, è stato ospite del programma “L’imprenditore e gli altri” condotto da Stefano Bandecchi. Sui dati di questi giorni. “La curva sembra si stia stabilizzando verso il basso, però i tempi saranno ancora abbastanza lunghi, finché non avremo affinato delle armi che ci permettano di lasciarci alle spalle questo incubo. Nelle regioni più colpite continua ad esserci un incremento di casi, ma una riduzione di morti e terapie intensive, questo è positivo. La preoccupazione è quella della ripartenza, che non sia eccessivamente veloce perché poi c’è il rischio di avere una ricaduta epidemica rapida come è stato nel mese scorso. Il rischio zero è impossibile ottenerlo, ma le ...