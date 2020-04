Regione | il piano per una«nuova normalità» Mascherine | test e niente assembramenti

SkyTG24 : ?? #Coronavirus, il governatore della #Campania Vincenzo #DeLuca ha annunciato che la Regione sta preparando un pian… - fattoquotidiano : Covid – Confindustria Toscana protesta, la Regione prova a riaprire metalmeccanica e moda prima di maggio: ecco il… - VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: ho firmato l’ordinanza n.32. Prorogate le precedenti ordinanze, allineate alle indicazioni nazionali… - GiancarloDeRisi : RT @SkyTG24: ?? #Coronavirus, il governatore della #Campania Vincenzo #DeLuca ha annunciato che la Regione sta preparando un piano di screen… - Nan29279700 : RT @SkyTG24: ?? #Coronavirus, il governatore della #Campania Vincenzo #DeLuca ha annunciato che la Regione sta preparando un piano di screen… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione piano

L'Eco di Bergamo

Nel frattempo che maturino le condizioni di una prima ripartenza - su tutte l'analisi dell'andamento del contagio - la Regione ha fatto partire la gara per la «dotazione di circa tre milioni di ...La Fase 2, che è ormai prossima, non dovrà mai perdere di vista il controllo sanitario e la garanzia di sicurezza per le nostre famiglie. Il Piano Regionale di screening dovrà coinvolgere centinaia di ...