Mercato Juventus | da Gabriel Jesus a Pogba | 2 grandi colpi nel mirino

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 15 aprile 2020)– Lapotrebbe impiegare il maxi tesoretto ricavato dalle cessioni dei top, (Douglas Costa, Pjanic o Bernardeschi), per mettere a segno due. Uno a centrocampo. La volontà di riportarea Torino c’è sempre, ma occhio a Milinkovic-Savic della Lazio. Entrambi hanno un costo tra gli 80 e i 100 milioni, forse il francese anche maggiore se il Manchester United non dovesse dire sì allo sconto., Paratici vuole due top player Tra i due litiganti, comunque potrebbe però spuntarla Jorginho, ‘pallino’ di Sarri che è destinato a restare e ovviamente giocatore completamente diverso rispetto al transalpino e al serbo. L’altro colpo in attacco, il numero 9: Kane è probabilmente il sogno, ma il Tottenham vuole 180-200 milioni, più alla ...