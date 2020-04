Il Proprietario Muore per Infarto | La Cagnolina Lo Protegge e Gli Rimane Attaccata per

Leggi su youreduaction

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Floriano Covre, operaio che dopo il pensionamento aveva lasciato Brescia per vivere in Croazia, è morto a causa di un. Il suo cane Kira, di razza rottwailer, ha vegliato su di lui fino all’arrivo dei soccorsi, allertati dall’ex moglie che non lo sentiva da un po’. Le forze dell’ordine hanno dovuto far intervenire un’associazione animalista, perché Kira non permetteva a nessuno di avvicinarsi al corpo del suo padrone. L’animale è stato poi portato in un canile e la sua storia, pubblicata sui social, ha messo in moto una gara di solidarietà. In molti si sono fatti avanti per poterla adottare, ma Kira alla fine è stata presa in carico dal vicino di casa del suo defunto padrone. Un bel gesto per farla sentire in qualche modo ancora insieme al suo