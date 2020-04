F1 | Mattia Binotto conferma | “Potremmo partire dai primi di luglio | qualora vi fossero le

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Il Circus della F1 è fermo ed è in attesa di capire cosa fare. L’emergenza sanitaria che ha colpito la collettività non sta facendo sconti e avere un’idea di quando poter tornare alla normalità è molto complicato. Allo stato attuale delle cose, tra cancellazioni e sospensioni, inove round del calendario iridato non sono andati in scena e per questo alcuni piloti, tra cui Charles Leclerc, si sono cimentati al volante nei videogame di una competizione virtuale promossa dalla stessa FIA per regalare un po’ di spettacolo agli appassionati e forse anche un po’ di distrazione vista la complessità di queste settimane. Vero è che delle decisioni dovranno essere prese e, stando alle ultime indiscrezioni, l’intenzione dei team e di Liberty Media potrebbe essere quella di riprendere adal GP ...