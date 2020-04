Coronavirus, in Italia oltre 21mila decessi. Aumentano i guariti. I positivi in più sono 1127 (Di mercoledì 15 aprile 2020) Salgono a 21.645 i morti in Italia dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile nelle ultime 24 ore hanno perso la vita altre 578 persone. I casi attualmente positivi sono 105.418, con un aumento di 1.127 unità. Ieri erano stati 675. Calano però le persone ricoverate con sintomi (368 in meno rispetto a ieri per un totale di 27.643) e quelle in terapia intensiva (-107 per un totale di 3.079). In isolamento domiciliare si trovano 74.696 persone. «Il 71% dei pazienti affetti da Coronavirus si trova a casa in isolamento domiciliare». Lo ha detto il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus Angelo Borrelli nel corso del punto stampa quotidiano. I guariti sono in tutto 38.092, di cui 962 nelle ultime 24 ore. I casi totali dall’inizio dell’emergenza sono 165.155. In tutto, sono stati ... Leggi su secoloditalia Coronavirus in Italia - la mappa dei contagi regione per regione

