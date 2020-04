you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento nazionale ore 18 • Casi attuali: 105.418 (+1.127, +1,1%) • Deceduti: 21.645 (+578, +… - TgLa7 : #coronavirus Ecco i dati del Bollettino quotidiano della #ProtezioneCivile: Casi totale: 165.155 (+2.667) Contagia… - rtl1025 : ?? Sono 38.092 le persone guarite in Italia da #coronavirus, 962 in più di ieri. 105.418 è il numero di contagiati,… - ProvinciadiRE : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, aggiornamento nazionale ore 18 • Casi attuali: 105.418 (+1.127, +1,1%) • Deceduti: 21.645 (+578, +2,7%) • D… - MercoglianoNews : Coronavirus, altri 578 morti in un giorno ma diminuiscono i positivi e i ricoverati in terapia intensiva -… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 578 Coronavirus, 578 morti e 2.667 casi in più: la curva scende. Calo deciso delle terapie intensive e dei ricoverati MAPPA Leggo.it Coronavirus, bollettino 15 aprile: 578 decessi nelle ultime 24 ore. Incremento di 1127 positivi

La Protezione Civile ha diramato il consueto bollettino ufficiale dell’emergenza sanitaria per coronavirus in Italia. In conferenza stampa Angelo Borelli ... Prosegue il calo degli ospedalizzati, -107 ...

COVID-19, Bollettino Italia: ecco i dati del 15 aprile

ha fatto il consueto punto in conferenza stampa a proposito della diffusione del Covid-19 in Italia. I nuovi casi attualmente positivi sono 1127, con il totale degli attuali malati che perciò arriva a ...

