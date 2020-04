Caso Gregoretti, Salvini: “Convocato per il processo, surreale” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Caso Gregoretti, il processo a Salvini inizierà il 4 maggio. Il leader della Lega: “Surreale”. ROMA – Il processo a Matteo Salvini per il Caso Gregoretti inizierà il 4 luglio. A comunicarlo è stato lo stesso leader della Lega in un video su Facebook: “Mi ha chiamato l’avvocato e mi ha detto che il prossimo 4 luglio inizierà il mio processo a Catania per sequestro di persona. Devo andare, nel casino che c’è in questo contesto“. “Si ferma tutto – aggiunge l’ex ministro dell’Interno – tranne il processo a Salvini. Già è surreale il processo, così lo è ancora di più. Si ferma tutto ma non il processo a Salvini. Ci sarò perché ‘male non fare, paura non avere’, ma non lasciateci combattere che siamo qui in ... Leggi su newsmondo Salvini : "Il 4 luglio inizia il processo per il caso Gregoretti"

Claudio Borghi vuole denunciare Conte e Speranza per epidemia (e collega questo al caso Gregoretti)

