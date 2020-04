Calcio, Gravina lancia una nuova idea: “Ripartiamo a scaglioni” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Calcio italiano vuole ripartire. Si era capito e a scanso di equivoci il presidente federale Gabriele Gravina lo ha ribadito ancora una volta quest’oggi durante la riunione con la commissione medico-scientifica incaricata dalla Figc di stilare i protocolli di ripartenza di tutto il settore. La novità sta nella proposta, l’ennesima, avanzata dal numero uno della Federazione. Gravina ha infatti avanzato l’idea di una ripartenza a scaglioni, facendo cominciare prima la Serie A, poi la B e infine la C. Ipotesi che nasce dal concetto di voler, in questo modo, favorire il corretto svolgimento di tutti gli esami necessari, compresi i tamponi, a mettere in sicurezza squadre e addetti ai lavori. “Questa procedura ribadisce che noi del Calcio non cerchiamo corsie preferenziali“, ha detto Gravina nel corso dell’incontro ... Leggi su anteprima24 Calcio - Gabriele Gravina sulla ripresa del campionato : “La stagione va portata al termine - potremmo giocare solo al sud”

