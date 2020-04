Striscia : A Milano i pusher non vanno in #quarantena e il nostro @brumottistar è stato aggredito dagli spacciatori davanti al… - matteosalvinimi : “Il Coronavirus è per voi, noi siamo forti è puliti”...! Padova, la quarantena non ferma lo spaccio di droga. Onor… - Giampy_Ass : RT @Striscia: A Milano i pusher non vanno in #quarantena e il nostro @brumottistar è stato aggredito dagli spacciatori davanti alla stazion… - Piergiulio58 : Brumotti aggredito dai pusher con pietre e insulti, lo spaccio continua nonostante il coronavirus... - PallaCarlo : RT @Libero_official: 'Sassi e insulti', paura per #Brumotti, l'inviato di #Striscialanotizia aggredito dai pusher della stazione centrale d… -

Brumotti aggredito Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Brumotti aggredito