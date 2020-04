Bonus 600 euro, ai medici e ai veterinari non spetta, per legge: "Bel modo di dire grazie" (Di mercoledì 15 aprile 2020) Nel giorno in cui l’Inps accredita il Bonus di 600 euro a un milione di autonomi, misura prevista dal Decreto Cura Italia del 17 marzo, per intere categorie di professionisti il contributo governativo legato all'emergenza coronavirus resta un miraggio. Parliamo dei medici e dei medici veterinari che, nel silenzio quasi generale, quel Bonus non potranno prenderlo. Per legge. Ma spieghiamoci meglio: secondo il decreto del governo di giovedì scorso, i professionisti iscritti a due casse previdenziali, Inps più la Cassa privata del proprio ordine professionale, non possono chiedere il Bonus né all’una né all’altra. Il motivo? Il decreto impone il paletto dell’esclusività di cassa.Il risultato è una palese ingiustizia, a norma di legge. Sì, perché come ci segnalano gli iscritti all'Enpav (la Cassa privata dei ... Leggi su blogo Coronavirus in Italia - ultime notizie. Bonus 600 euro - oggi i pagamenti per 700mila lavoratori

