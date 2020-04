Bari, massacrata di botte dal compagno in strada (Di mercoledì 15 aprile 2020) Bari, massacrata per strada dal convivente Attenzione immagini forti Il brutale video che mostra una donna picchiata per strada dal suo compagno a Bari ha fatto il giro di Facebook nei giorni scorsi. L’uomo è stato identificato ma la vittima non ha denunciato. Il video è stato messo in rete da una persona affacciata a una finestra che ha ripreso la scena senza intervenire. Siamo nel popoloso quartiere Libertà del capoluogo pugliese. La ragazza di 23 anni è trascinata per strada e presa a calci in faccia e pugni dal suo convivente di 45 anni. Nel video si vede una terza persona che interviene dopo diversi calci e pugni senza riuscire a fare nulla. La donna piange e geme dal dolore, e implora al violento di smettere. La 23enne riesce a dire “basta ti prego”. L’uomo nel video è un 45enne pregiudicato, da poco uscito dal regime ... Leggi su tpi (Di mercoledì 15 aprile 2020)perdal convivente Attenzione immagini forti Il brutale video che mostra una donna picchiata perdal suoha fatto il giro di Facebook nei giorni scorsi. L’uomo è stato identificato ma la vittima non ha denunciato. Il video è stato messo in rete da una persona affacciata a una finestra che ha ripreso la scena senza intervenire. Siamo nel popoloso quartiere Libertà del capoluogo pugliese. La ragazza di 23 anni è trascinata pere presa a calci in faccia e pugni dal suo convivente di 45 anni. Nel video si vede una terza persona che interviene dopo diversi calci e pugni senza riuscire a fare nulla. La donna piange e geme dal dolore, e implora al violento di smettere. La 23enne riesce a dire “basta ti prego”. L’uomo nel video è un 45enne pregiudicato, da poco uscito dal regime ...

Ecco le sconvolgenti immagini del pestaggio di una 23enne, picchiata a Bari per strada dal suo convivente di 45. La ragazza, che il giorno prima sul suo profilo Facebook aveva postato una foto dei due ...

L’accaduto è stato denunciato dal Sindaco Decaro e l’uomo è stato individuato. I poliziotti della squadra Volanti dell’UPGSP della Questura di Bari hanno identificato e rintracciato il pregiudicato ...

Ecco le sconvolgenti immagini del pestaggio di una 23enne, picchiata a Bari per strada dal suo convivente di 45. La ragazza, che il giorno prima sul suo profilo Facebook aveva postato una foto dei due ... L'accaduto è stato denunciato dal Sindaco Decaro e l'uomo è stato individuato. I poliziotti della squadra Volanti dell'UPGSP della Questura di Bari hanno identificato e rintracciato il pregiudicato ...