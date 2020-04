Alena Seredova si svela | tra gravidanza | quarantena e figli

(Di mercoledì 15 aprile 2020), tra: la modella ceca si raccontaa ruota libera. Tra circa due mesi la modella ceca, ex moglie di Gianluigi Buffon (da cui ha avuto due frutti d’amore: David Lee e Louis Thomas, rispettivamente nati nel 2007 e nel 2009), diventerà madre per la terza volta. Appenderà … L'articolosi, traproviene da Gossip e Tv.

zazoomblog : Alena Seredova- Gravidanza durante il Coronavirus? Ci godiamo una cosa bellissima - #Alena #Seredova- #Gravidanza… - Noovyis : (“Spettacolari!”. David Lee e Louis Tomas, come sono diventati i figli di Alena Seredova e Gigi Buffon) Playhitmus… - zazoomblog : “Spettacolari!”. David Lee e Louis Tomas come sono diventati i figli di Alena Seredova e Gigi Buffon - #“Spettacol… - ReyaadM : @Dreiko68118047 @beauty_magic20 Alena Seredova ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Alena Seredova

OGGI

Alena Seredova a ruota libera. Tra circa due mesi la modella ceca, ex moglie di Gianluigi Buffon (da cui ha avuto due frutti d’amore: David Lee e Louis Thomas, rispettivamente nati nel 2007 e nel 2009 ...Alena Seredova, ex moglie di Gigi Buffon, ha rilasciato una intervista sulle pagine di Chi, parlando del momento che sta vivendo in quarantena: "Mi viene difficile pensare che qualcuno possa dare ...