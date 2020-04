Alberto di Monaco guarito dal Covid-19: le prime immagini del principe (Di mercoledì 15 aprile 2020) Dopo l’annuncio della positività al Coronavirus, datato 19 marzo 2020, e le prime parole del diretto interessato sulla questione, il principe Alberto di Monaco tira un sospiro di sollievo: è guarito dal Covid-19, secondo quanto dichiarato in un comunicato del Principato dopo gli accertamenti sulle sue condizioni di salute. Il comunicato: “principe Alberto guarito dal Covid-19“ Con un comunicato ufficiale diffuso anche via Facebook, il Principato di Monaco ha reso nota la novità sulle condizioni di salute del principe Alberto dopo la notizia della sua positività al Coronavirus. L’annuncio è arrivato dopo diversi giorni di comprensibile apprensione, nonostante il suo stato non fosse mai stato giudicato grave, e ha messo un punto alla vicenda che lo ha visto coinvolto in prima persona. “I medici che seguono il ... Leggi su thesocialpost Alberto di Monaco dopo l’isolamento raggiunge la famiglia ma Charlene ha il volto tirato (Foto)

Alberto di Monaco guarito dal Covid-19 - il video in giardino con la moglie Charlene

