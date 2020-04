Uomini e Donne, ex tronista sulla quarantena: “C’era una volta…” (Di martedì 14 aprile 2020) Uomini e Donne, Francesco Monte a Isabella De Candia: “Once upon a time…” Tempo di ricordi e di nostalgia sui social per i protagonisti dell’intrattenimento, ora che le porte della televisione sono quasi tutte chiuse. Poche ore fa Francesco Monte ha confessato di ritornare con la mente ai bei momenti del passato che adesso, causa la quarantena, possiamo soltanto limitarci a immaginare. L’ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso, attraverso il proprio profilo Instagram, una foto che lo ritrae in compagnia della fidanzata, la modella Isabella De Candia, con tanto di commento malinconico allegato: Once upon a time in Ibiza, ovvero C’era una volta a Ibiza. Lo scatto, come lui stesso sottolinea in un hashtag, risale all’estate del 2019. Nei commenti non manca qualche hater, che manifesta in questo modo la propria insofferenza: Eppure io non riesco ... Leggi su lanostratv Uomini e donne/ Anticipazioni : Gemma e Giovanna chatteranno con i loro corteggiatori!

Uomini e Donne - lo sfogo di Nilufar Addati : "Mi perseguita da più di un anno"

