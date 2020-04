‘Trono Over’, l’ex cavaliere Stefano Torrese lascia di stucco: vuole reinstaurare un dialogo con la sua ex Pamela Barretta, ma intanto si dichiara a un’altra dama! (Di martedì 14 aprile 2020) Lo scorso anno Stefano Torrese è stato indubbiamente uno dei cavalieri più amati e seguiti del Trono Over di Uomini e Donne, la versione dedicata agli over 35 del celebre programma condotto da Maria De Filippi. Non appena entrato a far parte del parterre maschile, Stefano era rimasto colpito dal fascino della dama Roberta Di Padua, con la quale aveva condiviso il suo primo ballo: un apparente colpo di fulmine che però non aveva dato i suoi frutti, dal momento che Torrese a partire da fine novembre aveva deciso di intraprendere una relazione con un’altra dama in studio, Pamela Barretta. I due avevano lasciato di comune accordo il programma a febbraio per vivere la loro storia d’amore al di fuori delle telecamere, ed erano poi tornati in studio a maggio per raccontare quanto fossero felici insieme, avanzando progetti di vita quotidiana insieme come il ... Leggi su isaechia ‘Trono over’ - Gemma Galgani racconta come sta trascorrendo la quarantena e lancia una stilettata a Giorgio Manetti

