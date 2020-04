Toti dà il via libera a spiagge e piccola edilizia (Di martedì 14 aprile 2020) “Noi abbiamo cercato di interpretare il Dpcm per riaprire lentamente alcune attività territoriali”. Spiega così il governatore ligure Giovanni Toti in un'intervista al Corriere della Sera la sua idea di prevedere aperture più che nel resto d'Italia. Perché, dice, “il decreto del presidente del Consiglio dei ministri parla di manutenzione degli stabilimenti industriali” e pertanto “noi abbiamo inteso la manutenzione di ristoranti sulla spiaggia, chioschi e, soprattutto, stabilimenti balneari per la manutenzione e il montaggio delle strutture”. E sulle prossime vacanze estive il governatore ligure afferma che ”bisogna dare la possibilità a queste strutture di lavorare, del resto lo fanno all'aria aperta, in economia, a conduzione familiare” e parlando della sua terra aggiunge anche: “Noi siamo la ... Leggi su agi La foto di via Sestri - la risposta alla denuncia pubblica di Toti : «I sestresi non vanno a spasso - in strada per necessità»

