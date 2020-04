Sindaco di Soresina ancora positivo dopo oltre un mese | “Allungare la quarantena per i

Leggi su fanpage

(Di martedì 14 aprile 2020) Il primo cittadino dichiede prudenza sulla data del 3 maggio. Sì alla riapertura delle attività commerciali, ma "bisognerà continuare a uscire solo per lo stretto necessario e sempre muniti di mascherine e guanti. Dobbiamo evitare di fare come la Cina e ritrovarci alle prese con una fase due della pandemia: abbiamo già pagato uno scotto troppo alto". Ilchiede, in, al Governo aiuti concreti per l'economia locale. "Il Governo deve mettere mano al portafoglio. Rischiamo di perdere la nostra identità".