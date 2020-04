Resident Evil 3 Remake: Come ottenere tutti i potenziamenti per le armi (Di martedì 14 aprile 2020) Se giocate a Resident Evil 3 Remake vi tornerà utile sapere dove o Come recuperare tutti i potenziamenti per le armi. Nel corso del gioco potrete ottenere e impugnare pistole e fucili di vario tipo, le quali possono essere migliorate con apposite aggiunte. Prima di proseguire, avete già letto la Recensione di Resident Evil 3 Remake? Come ottenere tutti i potenziamenti per le armi in Resident Evil 3 Remake Pistola Mirino: Nella cassaforte situata nell’appartamento di fronte la farmacia (9 a sinistra, 1 a destra e 8 asinistra)Caricatore esteso: Sconfiggendo Nemesis dopo aver ripristinato l’alimentazione della metropolitanaEquilibratore: Sconfiggendo Nemesis dopo aver programmato il percorso del trenoFucile a pompa Scorta tattica: Usando la gemma verde nell’enigma dell’orologio Canna semi–automatica: Nel negozio di armi Kendo ... Leggi su gamerbrain Recensione Resident Evil 3 - l’inarrestabile incedere dell’orrore

