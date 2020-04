Patrick Pugliese lancia una frecciata a Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia? (Di martedì 14 aprile 2020) Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia al GF Vip: Patrick Pugliese lancia loro una frecciata? Ieri sera Patrick Pugliese e Andrea Denver, per la felicità dei loro tantissimi fan, hanno fatto una lunga chiacchierata in diretta su instagram. In questa occasione i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini hanno parlato ovviamente della loro esperienza nella casa più spiata dagli italiani, asserendo di essersi molto divertiti. E a proposito di divertimento, Patrik Pugliese ha fatto una battuta che ha fatto arrabbiare parte dei tantissimi supporter della coppia composta da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Il motivo? Patrick, con estrema schiettezza, ha confessato: “Noi ci siamo molto divertiti invece di creare situazioni amorose…” Una dichiarazione che molti hanno pensato potesse essere una vera e propria frecciata nei confronti di Paolo ... Leggi su lanostratv GF Vip - Patrick Pugliese e Andrea Denver svelano scene mai andate in onda

