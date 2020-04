Morto Franco Lauro | il volto dello sport sulla RAI | aveva 58 anni

(Di martedì 14 aprile 2020) Ènotodi casa RAI.cinquantotto. Il mondo del calcio e del giornalismo in lutto. Lutto in casa RAI, ènoto di RAIcinquantotto, ne avrebbe compiuti cinquantanove il prossimo ottobre. Di seguito il tweet condiviso da RAI Radio 1 Lutto nel mondo del giornalismo italiano: è, telecronista e conduttore di Rai, avrebbe compiuto 59il prossimo ottobre. pic.twitter.com/Lq066L4w1k— Rai Radio1 (@Radio1Rai) April 14, 2020, giornalista della RAIa cinquantotto. Ne avrebbe compiuti cinquantanove il prossimo mese di ottobre. Lutto nel mondo del giornalismo italiano: è, telecronista e conduttore di Rai, avrebbe compiuto 59il prossimo ottobre. Con queste ...

Corriere : È morto Franco Lauro, volto di Raisport: aveva 59 anni - fattoquotidiano : Franco Lauro, morto il conduttore televisivo e telecronista sportivo della Rai. Aveva 58 anni - Radio1Rai : Lutto nel mondo del giornalismo italiano: è morto Franco Lauro, telecronista e conduttore di RaiSport, avrebbe comp… - AvvGiovani : RT @LaStampa: Morto il giornalista Franco Lauro, volto di RaiSport - Fprime86 : RT @DiMarzio: Giornalismo in lutto: si è spento Franco Lauro, storico volto della Rai -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Franco

Gravissimo lutto per il mondo sportivo e televisivo. Franco Lauro è stato trovato morto nella sua abitazione a Roma. A nulla è servito l’intervento dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine. Il ...I militari dell’Arma intervenuti insieme con i vigili del fuoco in via della Croce in un palazzo dove abitava il giornalista di Raisport Franco Lauro. Il 59enne, volto conosciutissimo agli ...