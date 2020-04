Covid-19 è cambiato: il ceppo europeo è mutevole e più contagioso (Di martedì 14 aprile 2020) Alessandro Ferro Secondo un team di ricercatori, il Coronavirus avrebbe perso le caratteristiche cinesi mutando in un ceppo diverso, più contagioso, che sta mettendo in ginocchio Europa e Stati Uniti: il cambiamento sarebbe avvenuto il 9 febbraio in Gran Bretagna. La colpa è dell'enzima polimerasi Il virus è mutato, adesso esistono almeno due grandi ceppi: c'è il Covid originale, il cinese, e quello europeo-americano frutto di una mutazione. L'analisi dei loro genomi ha permesso di coglierne alcune importanti differenze e capire come mai sia diventato così contagioso. La colpa è di un enzima I ricercatori dell’università del Maryland (con il pioniere delle ricerche sull’Aids Robert Gallo e l’italiano Davide Zella) insieme ad un'equipe del Campus Biomedico e dell’Area Science Park di Trieste, leggendo ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 14 aprile 2020) Alessandro Ferro Secondo un team di ricercatori, il Coronavirus avrebbe perso le caratteristiche cinesi mutando in undiverso, più, che sta mettendo in ginocchio Europa e Stati Uniti: il cambiamento sarebbe avvenuto il 9 febbraio in Gran Bretagna. La colpa è dell'enzima polimerasi Il virus è mutato, adesso esistono almeno due grandi ceppi: c'è iloriginale, il cinese, e quello-americano frutto di una mutazione. L'analisi dei loro genomi ha permesso di coglierne alcune importanti differenze e capire come mai sia diventato così. La colpa è di un enzima I ricercatori dell’università del Maryland (con il pioniere delle ricerche sull’Aids Robert Gallo e l’italiano Davide Zella) insieme ad un'equipe del Campus Biomedico e dell’Area Science Park di Trieste, leggendo ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid cambiato Covid-19 è cambiato: il ceppo europeo è mutevole e più contagioso il Giornale Coronavirus, Venezia dopo: «Un comitato di saggi per rilanciare Venezia»

A me viene una sola idea nell’immediato: farsi restituire i soldi dalle Fondazioni bancarie. Il mondo è cambiato, si può cambiare anche quello schema. Poi bisogna dar corso a questo comitato di salute ...

Veschi: "Servono ospedali separati, giusto pensare di dedicare al Covid-19 il San Bartolomeo"

Una delle prime indicazioni che ha dato il governo è quello di separare le strutture di Covid-19 dalle altre strutture ospedaliere ... per rimanere nel suo ambito di schieramento politico. Sarebbe ...

