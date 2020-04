COVID-19, come seguire stili di vita corretti (Di martedì 14 aprile 2020) L’attuale situazione di emergenza pandemica dovuta alla diffusione mondiale dell’infezione da nuovo coronavirus ha fatto assumere al Governo italiano delle misure di contenimento per contrastare la diffusione del virus in Italia che prevedono la riduzione degli spostamenti delle persone dalla propria abitazione, consentiti nei casi di necessità, e la facilitazione del ricorso al lavoro agile (lavoro da casa). Questo comporta un cambiamento degli stili di vita, in primo luogo per quel che riguarda la possibilità di fare attività motoria, ma anche per il controllo delle abitudini alimentari e di quelle voluttuarie, in particolare fumo e alcol. Prestare attenzione, anche in questa situazione, al mantenimento di un equilibrato stile di vita è molto importante per evitare che, una volta usciti dall’emergenza, ci ritroviamo a fare i conti, ... Leggi su laprimapagina Covid-19 - edicola apre a Pasqua come previsto dalla Regione ma viene sanzionata

Queste le sue parole: "I dati relativi al Coronavirus inducono ad un certo ottimismo ... naturalmente senza pubblico e a determinate condizioni. Da juventino anche io, come Agnelli, non prenderei lo ...

Il presidente della Regione Calabria Jole Santelli ha disposto la ‘chiusura’ del comune di Torano Castello (Cosenza). Decisione presa alla luce dei casi di positività al Covid verificatisi soprattutto ...

