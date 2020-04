Coronavirus | perquisizioni della Guardia di finanza al Trivulzio e in altre rsa milanesi

(Di martedì 14 aprile 2020) Nell’inchiesta è indagato per epidemia e omicidio colposi il direttore generale Giuseppe Calicchio

Perquisizioni e acquisizioni di documenti in corso a Milano sul fronte delle Rsa. Tra le strutture coinvolte anche il Pio Albergo Trivulzio. Per ora la squadra di polizia giudiziaria, guidata da Mauri ...